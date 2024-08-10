 وزير الرياضة يهنئ الجندي وسارة سمير بعد إنجازهما في أوليمبياد باريس - بوابة الشروق
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وزير الرياضة يهنئ الجندي وسارة سمير بعد إنجازهما في أوليمبياد باريس

علي البحيري
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 9:31 م | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 9:45 م

تقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بخالص التهاني إلي أبطالنا الرياضيين الأوليمبين، الأول بطلنا أحمد الجندي بعد تحقيق ذهبية الخماسي الحديث، والثانية البطلة سارة سمير وتحقيق فضية رفع الأثقال.

وقال أشرف صبحي في تصريحات صحفية: "شكراً للقيادة السياسية علي دعمها المستمر للرياضة المصرية، وشكراً لابطالنا الأوليمبين لإسعادهما الشعب المصري وإدخال البسمة، هذا الإنجاز يُعد تتويجًا لجهود الدولة المصرية وابطالنا وتفوقهم على المنافسين ومن قبلهم محمد السيد وإحرازه برونزية منافسات السلاح".

أكد الوزير على أهمية استمرار الدعم والاهتمام بالرياضة المصرية لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، مشيرًا أن إنجاز اليوم يُعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية وتؤكد على قدرة الرياضيين المصريين على المنافسة.


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