أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي أن الحكومة الجديدة ستعلن بعد ظهر اليوم الجمعة، وأنه لا ثلث معطل في الحكومة سواء بشكل واضح أو مستتر لأي فريق في الحكومة الجديدة، والتي ستنهي الفراغ الحكومي الذي شهده لبنان لمدة 13 شهرا، منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في العاشر من أغسطس العام الماضي.

وصرح ميقاتي - لموقع "لبنان 24" الإخباري، اليوم - أنه أجرى اتصالا برئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، وطلب منه موعدا لزيارته، وتقديم تشكيلته الحكومية بصيغتها النهائية، وتم تحديد الموعد وسيقوم بهذه الزيارة، مؤكدا للبنانيين بأن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم.

وشدد على أهمية تكاتف جميع اللبنانيين في سبيل إعادة الكيان للدولة اللبنانية، وأن الدولة القوية هي لمصلحة الجميع، واصفا حكومته بأنها "فريق عمل في خدمة لبنان".