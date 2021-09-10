 مصادر أمنية أردنية تنفي دخول الأسرى الفلسطينيين عبر حدودها - بوابة الشروق
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مصادر أمنية أردنية تنفي دخول الأسرى الفلسطينيين عبر حدودها

وكالات:
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 2:58 م | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 2:58 م
نفت مصادر عسكرية وأمنية في المملكة الأردنية، اليوم الجمعة، دخول أي من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" شمال إسرائيل إلى حدود المملكة.

ووفقًا للمصادر الأردنية، لم يعبر أي من الأسرى للحدود، ولا يوجد ما يشير إلى أنهم دخلوا لأي أراضٍ خاضعة لسيادة المملكة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من الأردن المساعدة في تحديد مكان الأسرى في حال تمكنوا جمعيهم أو بعضهم من عبور الحدود، وفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية.

وقال مسؤول كبير آخر في جهاز المخابرات الأردني إن التقييمات بين السلطات في المملكة الهاشمية بأن الأسرى لم يعبروا الحدود إلى المملكة، تستند بشكل أساسي إلى تحقيقات أجرتها المخابرات.

وأضاف المسؤول: "لو كان جميع الأسرى الستة أو بعضهم قد عبروا الحدود وبقوا في الأردن، لكانت المعلومات المتعلقة بذلك قد جاءت بطريقة أو بأخرى".

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