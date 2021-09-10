تفاصيل اعتقال سلطات الاحتلال للأسيرين الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل اعتقال اثنين من الأسرى الستة الهاربين من سجن "جلبوع" شديد الحراسة.



وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنها اعتقلت اثنين من الأسرى الستة في منطقة جبل القفزة بالناصرة.



وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأسيرين اللذين جرى القبض عليهما هما محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من جنين وهو معتقل منذ عام 1996 ومحكوم مدى الحياة، ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، وهو معتقل منذ عام 2003 ومحكوم مدى الحياة، وفقا لموقع "عرب 48" الإخباري.



ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن الشرطة اعتقلت الأسيرين بعد تلقيها بلاغا من قبل أحد المواطنين في الناصرة، في الوقت الذي لجئا فيه لطلب الطعام منه.



في المقابل، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن متطوعا بالشرطة هو الذي قام بتبليغ الشرطة بوجود "مشبوهين".



وجاء اعتقال الأسيرين في اليوم الخامس من عمليات البحث والتفتيش، إذ سبق ذلك عمليات مداهمة من قبل قوات الاحتلال

قرى الناعورة وطمرة الزعبية وإكسال وسولم والمقيبلة في مرج ابن عامر، ومدينة أم الفحم وقرية زلفة المحاذية لها.