قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن وزراء الطاقة في الأردن ومصر ولبنان وسوريا، اتفقوا على خارطة طريق من أجل تزويد لبنان بالغاز المصري، لافتًا إلى تنفيذ المتفق عليه من الأطراف الأربعة خلال 3 أسابيع.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه شافكي المنيري عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن الخط العربي لنقل الغاز المصري إلى لبنان متوقف منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل الخط يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدة لبنان في الأزمة الطاحنة التي يواجهها.

وأشار إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أكد على موقف مصر الثابت في دعم أشقائها العرب، قائلًا إن مصر تلعب دورًا هامًا وحيويًا في إمداد لبنان بالغاز لرفع المعاناة عن البلد الشقيق.

وأوضح متحدث البترول، أن مصر ستمد لبنان بالغاز من أجل توليد الكهرباء، فضلًا عن أنها ستبحث مشروعًا آخر للتبادل الكهربائي مع لبنان فيما بعد، ذاكرًا أن الدول التي يمر بها الخط العربي ستراجع البنية التحتية للخط قبل بدء عملية تصدير الغاز.

وذكر أن خط الغاز العربي مشروع بدأ من الأردن عام 2003، متابعًا: «تم بناؤه وتنفيذه حتى وصل إلى سوريا وكان من المقرر أن يصل إلى الشبكة الأوروبية لتصدير الغاز المصري إلى أوروبا لكنه توقف عند الحدود مع تركيا».

ولفت إلى أن مصر تمكنت منذ سبتمبر لعام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتغطية احتياجات محطات الكهرباء والصناعة والمنازل، موضحًا أن الهدف من المبادرات الرئاسية استمتاع الشعب بالثروات الغازية وتصدير الفائض منها إلى الخارج.

وأعلن وزراء الطاقة في كل من الأردن ومصر ولبنان وسوريا، أمس الأربعاء، الاتفاق على خارطة طريق من أجل تزويد لبنان بالغاز المصري، في مسعى لتخفيف الأزمة الخانقة التي تمر بها لبنان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي (مصر والأردن وسوريا ولبنان)، في العاصمة الأردنية عمان.

وحضر الاجتماع المهندس طارق الملا ووزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، والدكتور ريمون غجر ووزير الطاقة والمياه اللبناني، والمهندس بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية السوري.