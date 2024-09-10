أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إجلاء 153 لاجئا صوماليا من اليمن إلى بلادهم، بشكل طوعي.

وقال مارين دين كايدوم شاي، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن:"عاد 153 لاجئًا صوماليًا إلى ديارهم طواعية الليلة الماضية من خلال برنامج العودة الطوعية التابع للمفوضية".

وأضاف، في حسابه على منصة إكس، أن الإجلاء"بدعم من السفارة الصومالية والسلطات المحلية في اليمن"، مشيرا إلى أن من تم اجلاؤهم" تلقوا الفحص الطبي والتوثيق والنقل والدعم المالي".

ويعيش عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الأفارقة في اليمن، ويواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة، حسب تقارير أممية.