إعلام حوثي: مقتل وإصابة طالبات مدرسة بمحافظة تعز إثر غارة للطيران الأمريكي البريطاني

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أفادت وكالة «سبأ» التابعة لجماعة الحوثي، صباح الثلاثاء، بمقتل وإصابة عدد من طالبات مدرسة الجند بمديرية التعزية في محافظة تعز، جراء غارة شنها الطيران الأمريكي البريطاني.

وقال مصدر محلي للوكالة، إن «الطيران الأمريكي البريطاني شن غارة على مديرية التعزية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من طالبات مدرسة الجند».

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، إن دفاعات الجماعة الجوية أسقطت طائرة أمريكية من طراز MQ_9 أثناء قيامِها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، أنها «الطائرة التاسعة من هذا النوع والتي تنجح الجماعة في إسقاطها إسنادًا لغزة».

ومساء السبت الماضي، أعلنت الحوثي إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ_9 أثناء قيامها بمهام عسكرية في أجواء محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وأكدت في بيان أنها ستستمر في تعزيز قدراتها الدفاعية، وستواصل استهداف التحركات العسكرية الأمريكية والبريطانية في منطقة العمليات البحرية.

وتستهدف جماعة الحوثي سفن الشحن عبر طائرات مُسيرة وصواريخ، في حملة ترى أنها تهدف إلى دعم الفلسطينيين بقطاع غزة؛ وردًا على مواصلة أمريكا وبريطانيا مساندة العدوان الإسرائيلي.