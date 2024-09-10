وزير خارجية اليمن: نطالب بموقف عربي موحد للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها بغزة

قال وزير الخارجية اليمني شائع محسن الزنداني، إن الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة يشهد للشهر الـ10 أبشع الجرائم على يد قوة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية لمجس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن اليمن يتطلع لإقرار موقف عربي موحد لحشد موقف ضاغط على إسرائيل؛ لوقف جرائمها في جميع الأراضي المحتلة.

وأعرب عن تطلعه لتكثيف الجهود لامتثال القوة القائمة بالاحتلال لقوانين الشرعية القانونية، وكذلك تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة.

وحيّا جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار، مضيفًا: «نتطلع أن تسفر الجهود عن اتفاق عاجل لإنهاء الحرب العدوانية على غزة والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني».

وشدد على أهمية العمل لإطلاق عملية سلام تقود إلى تحقيق سلام عادل؛ يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة العادية رقم 162 بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وتتصدر مناقشات الاجتماع، القضية الفلسطينية والوضع الملتهب في غزة والضفة الغربية، والتصعيد الإسرائيلي تجاه دول الجوار لبنان وسوريا والأردن ومصر.

كما يناقش الاجتماع الأمن المائي العربي وأزمة سد النهضة، وقضية أرض الصومال، والحرب في السودان، وأزمة اليمن، والوضع في ليبيا.