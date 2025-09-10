نواب بالبرلمان الأوروبي يرتدون قمصانا حمر تضامنا مع غزة

ارتدى بعض نواب البرلمان الأوروبي، الأربعاء، قمصانا حمر تضامنا مع قطاع غزة، وللتنديد بتجاوز إسرائيل الحدود بمواصلتها الإبادة بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وقبيل إلقاء رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين كلمتها.

وشارك في الاحتجاج نواب من أحزاب الاشتراكيين والديمقراطيين، والخضر، واليسار، وحملوا بأيديهم شريطًا أحمر، في إشارة إلى تجاوز إسرائيل لكافة الخطوط الحمراء في غزة.

كما وضع بعضهم شارات على شكل بطيخ (التي تتلون بألوان العلم الفلسطيني) للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين.

وانتقد النواب المحتجون صمت المفوضية الأوروبية تجاه استمرار العدوان الإسرائيلي، مطالبين بفرض عقوبات قوية على تل أبيب.

كما ندد رؤساء الكتل النيابية للأحزاب المشاركة بتقاعس الاتحاد الأوروبي عن وقف ما يجري في قطاع غزة من إبادة وتجويع.

وخلال الجلسة اليوم، قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية ستوقف الدعم الثنائي مع تل أبيب، وإنها ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين وتعليق جزئي للشراكة التجارية بين الجانبين.

علما بأن فون دير لاين تتعرض لانتقادات بسبب دعمها غير المشروط لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، وقد أثار عدم تغييرها سياساتها رغم الإبادة الجماعية بغزة انتقادات من الرأي العام الأوروبي وبعض الدول الأعضاء.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و605 شهداء، و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلا.