القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعرقل دخول القافلة الإغاثية الـ34 عبر كرم أبو سالم

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح زياد قاسم، بأن القافلة الإغاثية المصرية رقم 34 وصلت صباح اليوم إلى معبر كرم أبو سالم، محمّلة بنحو 2500 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأضاف أن القافلة محملة بـ2200 طن من المواد الغذائية الجافة مثل السلال الغذائية، الدقيق، الأرز والمكرونة، بالإضافة إلى 300 طن من المستلزمات الطبية والإيوائية.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن جهود مصرية متواصلة لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضح قاسم أن الهلال الأحمر المصري لم يتمكن حتى الآن من إدخال سوى شاحنة واحدة فقط، دون أن تفرغ حمولتها، ما يعكس حجم العراقيل الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات.

وأكد أن سلطات الاحتلال تبطئ عمليات التفتيش بشكل متعمد في معبر كرم أبو سالم، الذي أصبح المنفذ الوحيد لإدخال المساعدات بعد تدمير معبر رفح من الجهة الفلسطينية في مايو 2024 وتحويله إلى ثكنة عسكرية إسرائيلية.

ورغم تلك العقبات، أشار قاسم إلى أن الدولة المصرية، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، تمكنت منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر من إدخال أكثر من 47 ألف شاحنة، محملة بما يزيد عن نصف مليون طن من المساعدات إلى غزة.

ويواصل الجانب المصري يوميًا دفع عشرات الشاحنات من المساعدات إلى الساحة الأمامية لمعبر رفح، تمهيدًا لنقلها عبر كرم أبو سالم، في وقت يتزايد فيه الضغط الإنساني على سكان القطاع نتيجة القيود الإسرائيلية المستمرة.