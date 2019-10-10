هولندا تنتفض في الوقت القاتل وتفلت من أيرلندا في تصفيات اليورو

عزز منتخب هولندا آماله في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، بعدما حقق فوزا مثيرا في اللحظات الأخيرة 3 / 1 على ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية في الجولة السادسة للمجموعة الثالثة، التي شهدت تعادل منتخب بيلاروس مع ضيفه منتخب إستونيا.

واشتعلت الأوضاع تماما داخل المجموعة، حيث احتل المنتخب الألماني الصدارة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخبي هولندا وأيرلندا الشمالية صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب بنفس الرصيد من النقاط، فيما احتلت بيلاروس المركز الرابع برصيد أربع نقاط، وظلت إستونيا متذيلة للترتيب بنقطة واحدة.

وبادر المنتخب الأيرلندا بالتسجيل في الدقيقة 75 عن طريق جوش ماجنيس، قبل أن ينتفض المنتخب الهولندي في الدقائق الأخيرة، حيث أدرك ممفيس ديباي التعادل في الدقيقة 81، قبل أن يضيف فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وعاد ديباي للتسجيل مجددا ليسجل الهدف الثالث لهولندا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.