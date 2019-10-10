نتنياهو يدين الهجوم التركي في سوريا ويعرض تقديم مساعدات إنسانية للأكراد



أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الخميس، بيانا "يدين بشدة" العمل العسكري التركي ويعرض تقديم مساعدات إنسانية للأكراد.

وقال "إن إسرائيل تدين بشدة الغزو التركي للمناطق الكردية في سوريا وتحذر من التطهير العرقي للأكراد من قبل تركيا وعملائها.إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الكردي الشهم"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، لم يتم الكشف عن هويتهم، اعرابهم عن استعداد بلادهم لتقديم أي مساعدات غير عسكرية قد يحتاجها الأكراد، رغم أنهم لم يحددوا طبيعة هذه المساعداتً.

كانت تركيا قد شنت أمس الأربعاء عملية عسكرية أطلقت عليها "نبع السلام" داخل شمال شرقي سورية ،مبررة ذلك بالتصدي للإرهابيين.