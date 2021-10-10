 السعودية تدين الهجوم الإرهابي على موكب محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تدين الهجوم الإرهابي على موكب محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني

أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أكتوبر 2021 - 8:26 م | آخر تحديث: الأحد 10 أكتوبر 2021 - 8:26 م

أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية اليمني اليوم الأحد، وأوقع عددا من القتلى والمصابين.

وأكدت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّها ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

وأعربت الخارجية السعودية عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن وشعبه، كما كانت منذ اليوم الأول، داعية الأطراف كافة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن، والاستقرار واستعادة دولتهم، مقدمة خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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