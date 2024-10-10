كتائب القسام تشتبك مع قوة إسرائيلية خاصة من المسافة صفر وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن عناصرها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة من المسافة صفر بمخيم جباليا.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس: «تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة من المسافة صفر، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة».

ويتعرض الفلسطينيون بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، لعملية «إبادة وتطهير عرقي»، لليوم الخامس على التوالي، حيث يفرض الاحتلال حصارا بريا، وينفذ عمليات قتل ونسف للمنازل، وتهجير قسري.

ويصرّ المواطنون على الصمود بمنازلهم وعدم النزوح إلى جنوب القطاع، رغم حرب الإبادة والضغط الكثيف اللذين يمارسهما الاحتلال، وعمله على إخراج المنظومة الصحية بشمال القطاع عن الخدمة، بعد طلبه من مستشفيات كمال عدوان، والإندونيسي، والعودة، بالإخلاء خلال 24 ساعة، إذ تنتهي المهلة اليوم.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، تعد هذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الاحتلال في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.

والأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال البدء بعملية عسكرية برية في جباليا، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمال القطاع، منها في جباليا، التي هي الأعنف منذ مايو الماضي.

والاثنين، أنذر الاحتلال المواطنين بإخلاء منازلهم في جباليا، وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، والتوجه جنوبا.

كما تتعرض مناطق في بيت لاهيا ومحيط منطقة التوام، والعطاطرة، لقصف متواصل برا وبحرا وجوا.

ومن أصل 1.2 مليون نسمة كانوا يقطنون في محافظتي غزة والشمال، يوجد حاليا نحو 700 ألف نسمة رفضوا النزوح إلى جنوب القطاع، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

وتشهد معظم المحاور المحيطة بمخيم جباليا توغلا من قوات الاحتلال، التي أطبقت حصارها على المنطقة صباح اليوم الخميس، وفق شهود عيان.