رابطة حقوقية تطالب بتحرك دولي فوري لوقف التعذيب النفسي بحق المعتقلين في اليمن

طالبت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، اليوم الخميس، بتحرك دولي فوري لوقف التعذيب النفسي بحق المعتقلين على ذمة الصراع في البلاد، خصوصا من يقبعون في سجون الحوثيين.

وقالت الرابطة الأهلية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق اليوم 10 أكتوبر:" أبناؤنا المختطفون يعيشون تحت وطأة تعذيب نفسي ممنهج يتركهم في حالة نفسية مأساوية، من خلال أساليب تعذيب قاسية في سجون جماعة الحوثي وكافة أطراف الصراع الأخرى".

وأضاف البيان، الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه: " في اليوم العالمي للصحة النفسية، نسلط الضوء على الانتهاكات النفسية الجسيمة لأبنائنا المختطفين الذين يتم احتجازهم في زنازين انفرادية لفترات طويلة، وتهديدهم المستمر بالقتل أو بإلحاق الأذى بأسرهم، والبعض منهم يُحتجز مع أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية، أو يُعزل في زنازين مظلمة لشهور متتالية، مما يزيد من معاناتهم".

ولفت البيان إلى أن" هذه المعاناة لاتقتصر على المختطفين فقط، بل تمتد إلى أسرهم التي تعيش في خوف وقلق دائمين على مصير أحبائها".

يشار إلى أن آلاف المعتقلين والأسرى ما يزالون يقبعون في سجون أطراف النزاع باليمن، جراء تداعيات الحرب المستمرة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي منذ نحو 10 سنوات.