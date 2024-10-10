حزب الله يعلن استهداف قوات إسرائيلية أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنيسة بين ميس الجبل ومحيبيب

أعلن حزب الله اللبناني، مساء الخميس، استهداف قوات إسرائيلية أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنيسة بين ميس الجبل ومحيبيب.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصره استهدفوا عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الخميس، قوات جنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنَيسة بين ميس الجبل ومحيبيب بصلية صاروخية».

وأشار إلى أن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه».

وشهدت مناطق عدة في لبنان، الخميس، سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية.

واستهدفت غارات إسرائيلية بلدات الشعيتية والمعشوق والخيام وزوطر الغربية جنوب لبنان.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية 3 غارات على منطقة حوش السيد في الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية، وأفاد مصدر عسكري لبناني بإصابة 6 جنود جراء الغارات قرب حاجز للجيش في هذه المنطقة.

في المقابل، أعلن حزب الله تدمير دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها الى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة، واستهداف قوة لجنود إسرائيليين أثناء محاولتها سحب إصابات من المنطقة.

كما أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في معيان وكريات شمونة برشقة صاروخية كبيرة.