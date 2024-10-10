الأمم المتحدة: قرابة 7 ملايين شخص باليمن بحاجة إلى رعاية نفسية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن نحو 7 ملايين شخص في اليمن بحاجة إلى رعاية نفسية.

وتزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، الموافق اليوم 10 أكتوبر، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان "‏ يحتاج نحو 7 ملايين شخص في اليمن، خاصة من النساء والفتيات، خدمات الرعاية الصحية النفسية".

وأضاف الصندوق الأممي أنه يدعم توفير خدمات ‎الصحة النفسية مجاناً في كل أرجاء ‎اليمن.

وأشار الصندوق إلى أنه يوجد مختص نفسي واحد فقط لكل 700 ألف شخص في عموم اليمن، وشدد على وجود حاجة ملحة لخدمات الصحة النفسية في اليمن، وضرورة إعطاء الأولوية لهذا الجانب.

يشار إلى أن الحرب اليمنية المستمرة منذ نحو 10 سنوات خلفت تداعيات خطيرة على ملايين السكان الذين تضرروا نفسيا بشكل غير مسبوق.