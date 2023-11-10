إصابة سيدة في حريق التهم سيارتها بعد اصطدامها بسور بالدائري

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أصيبت سيدة بحروق في حادث تصادم سيارتها بسور الطريق الدائري واشتعال النيران بالسيارة عقب اختلال عجلة القيادة بيدها أعلى وصلة المريوطية بالهرم.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابة أعلى وصلة المريوطية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مداومة بسيارة إطفاء، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة سيدة "صيدلانية" اختلت عجلة القيادة بيد السائق؛ ما تسبب في انحراف الطارة واصطدامها بسور الدائري واشتعال النيران بالسيارة وإصابة قائدتها بحروق، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى أم المصريين لتلقي اللازم كما تم إخماد حريق السيارة.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.