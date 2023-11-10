إيران: توسيع نطاق الحرب أصبح لا مفر منه مع تزايد حدتها في غزة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الخميس، إن توسيع نطاق الحرب أصبح أمر "لا مفر منه" مع تزايد حدتها في قطاع غزة.

وأضاف عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه "نظراً لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، فقد أصبح توسيع نطاقها الآن أمراً لا مفر منه"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقالت الوكالة الإيرانية إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن بعض المبادرات المقترحة لوقف "محتمل" لإطلاق النار.

في المقابل، قال المبعوث الأمريكي الخاص للشئون الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن إيران أو وكلاءها في المنطقة يعتزمون التعجيل بنشوب صراع يتجاوز حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وتكثفت مؤخرا الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي المشاركة في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة.