انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

ينطلق معسكر المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني حسام حسن، مساء اليوم الأحد، في إطار تحضيرات الفراعنة لختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025.

معسكر المنتخب يقام على ستاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة الخامسة مساء، بحضور جميع اللاعبين المحليين والمحترفيين، استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، ضمن الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات أمم إفريقيا.

بعثة منتخب مصر تطير إلي كاب فيردي على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية.

منتخب مصر كان قد تأهل رسميًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، بعد تحقيقه العلامة الكاملة بدور المجموعات عقب الفوز في 4 مباريات متتالية ليجمع الفراعنة 12 نقطة قبل نهاية التصفيات بجولتين.

المنتخب الوطني فاز في مباراته الأولى بالقاهرة على الرأس الأخضر بنتيجة 3-0، ثم الفوز في الجولة الثانية خارج الديار على بوتسوانا 4-0، وبالجولة الثالثة بالقاهرة حقق الفراعنة الفوز على موريتانيا 2-0، ثم تجدد الفوز على موريتانيا بالجولة الرابعة في نيوربي بهدف دون رد.

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة المقررة إقامتها بدولة المغرب في الفترة بين 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

يلعب منتخب مصر مع الرأس الأخضر يوم 15 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا، على أن يلتقي مع منتخب بوتسوانا يوم 19 من نفس الشهر ضمن مباريات الجولة السادسة.

‏‎وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.

خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.