قتلى وجرحى بانفجار في مستودع أسلحة لحماس جنوب لبنان

وقع انفجار ضخم مساء الجمعة في مستودع للذخيرة والأسلحة تابع لحركة حماس بمخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

وأسفر الانفجار عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

من جهتهم قال سكان في المخيم لوكالة الصحافة الفرنسية، إن انفجاراً ضخماً وقع قرب مسجد تابع لحركة حماس في مخيم برج الشمالي قرب مدينة صور، اندلعت إثره نيران ضخمة. وسمع سكان في صور دوي الانفجار.

من جانبه صرح مصدر عسكري أن "حريقاً في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس أدى إلى وقوع الانفجار الضخم"، مشيراً إلى أن أسباب اندلاع الحريق لم تتضح حتى الآن.