اعتقال راكب حاول إجبار طائرة مكسيكية على السفر إلى أمريكا

قال راكب على متن رحلة داخلية في المكسيك حاول تحويل طائرة إلى الولايات المتحدة بالقوة إنه تعرض للتهديد من قبل مجرمين كانوا قد اختطفوا أحد أقاربه، حسبما أفادت السلطات اليوم الاثنين.

وقالت إدارة السلامة العامة المكسيكية مساء أمس الأحد، إن ضباط الحرس الوطني اعتقلوا الرجل في مدينة جوادالاخارا الواقعة غربي البلاد ، حيث تم تحويل مسار الرحلة بعد الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ركابا آخرين يقومون بإخضاع الرجل على متن رحلة تابعة لشركة فولاريس أمس الأحد، من مدينة ليون بوسط البلاد في ولاية جواناخواتو إلى مدينة تيخوانا الحدودية.

وقالت الإدارة في بيان "قال موظفو شركة الطيران إن المعتدي قال إن قريبا له تعرض للاختطاف ، وفي اللحظة التي أقلعت فيها الرحلة من ليون ، تلقى تهديدا بالقتل إذا سافر إلى تيخوانا".

ويشار إلى أن عصابات المخدرات المتنافسة سيطرت لفترات طويلة على ولاية جواناخواتو ، حيث تشهد أكبر عدد من جرائم القتل أكثر من أي ولاية في المكسيك .