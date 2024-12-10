عبد الصادق الشوربجي: صناعة الصحافة مُكلفة ومعظمها خاسر

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة تدير 8 مؤسسات صحفية قومية بالتعاون مع مجالس إداراتها، مشيرًا إلى تحقيق نجاحات خلال السنوات الأربع الماضية في ملفات جرى إهمالها لفترات طويلة، وأبرزها تطوير وسائل النشر من الورقية إلى الإلكترونية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة «المحور»، أن «صناعة الصحافة مكلفة جدًا ومعظمها خاسر إن لم يكن الكل»، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى الاستثمار لدعم الصحافة القومية.

وأشار إلى مواجهة الصحافة الورقية تحديات أبرزها تكلفة الطباعة، لافتا أن معدل توزيعها يتجاوز 90%.

ونوه أن زيادة عدد النسخ المطبوعة؛ سيؤدي إلى ارتفاع معدل الخسائر رغم زيادة التوزيع، موضحا أن معدل توزيع الصحف الورقية والذي كان يتراوح بين 300 إلى 500 ألف نسخة؛ يصل حاليا مع إضافة المحتوى الإلكتروني إلى 700 إلى 800 ألف.