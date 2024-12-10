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وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي رسالة إلى المهندس هاني أبوريدة المنتظر إعلانه رئيسا لاتحاد الكرة بالتزكية اليوم، في انعقاد الجمعية العمومية، وذلك قبل توليه المهمة بشكل رسمي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "أتمنى من المهندس هاني أبوريدة أن يراعي عدة أمور في ولايته الجديدة حتى يضمن مستقبل أفضل للكرة المصرية".

وتابع شوبير: "أرى بعض الوجوه الفاسدة بدأت تعود من جديد، الكرة المصرية ليست حكرا على بعض العائلات والأسماء لتظل متصدرة المشهد رغم فشلها، لذلك يجب أن يتم إبعاد هؤلاء الأشخاص وأن يبتعد المجلس الجديد عن المجاملات".

وشدد نجم الأهلي السابق على أهمية الاهتمام بالملاعب والتحكيم وكذلك ملف الطب الرياضي بالإضافة إلى أهمية تحقيق العدالة بين جميع عناصر المنظومة الكروية.