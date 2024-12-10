الاستخبارات الروسية الداخلية تعتقل ألمانيا بتهمة التخريب

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أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية الروسية (إف إس بي)، أنه ألقى القبض على رجل يحمل جواز سفر ألمانيا قبل قيامه بعمل تخريبي مخطط له.

وقالت الاستخبارات في بيان: "بحسب اعتراف المعتقل، فقد قام في نوفمبر 2024 بالتحضير لهجوم على قضبان للسكك الحديدية في نيجني نوفجورود باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع مقابل مكافأة مالية وعدته بها الجهة المكلفة له".

وفي الآونة الأخيرة، اعتقلت أجهزة استخباراتية روسية على نحو متكرر أجانب بتهم التخطيط لهجمات في روسيا.

وفي هذه القضية يُشتبه في أن الشاب "20 عاما" - الذي يحمل جنسية مزدوجة - منحدر من نيجني نوفجورود.

وتقع المدينة المليونية على نهر فولجا على بعد حوالي 400 كيلومتر شرقي موسكو.

وبحسب الاتهام، فإن الشاب كان عضوا في جماعة نازية جديدة وعمل بتكليف من أجهزة استخباراتية أوكرانية.