 قبل المواجهة المحتملة مع الأهلي.. مبابي يتعرض للإصابة أمام أتالانتا - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

قبل المواجهة المحتملة مع الأهلي.. مبابي يتعرض للإصابة أمام أتالانتا

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 10:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 10:50 م

غادر الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، مباراة الفريق أمام مستضيفه أتالانتا، بعدما تعرض لإصابة عضلية خلال الشوط الأول من المباراة.

سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض كيليان مبابي لإصابة عضلية على مستوى العضلة الضامة، في الدقيقة 35 من عمر المباراة، ليفضل الجهاز الفني، بقيادة كارلو أنشيلوتي، تبديله خوفًا من تفاقم الإصابة.

ويحتل ريال مدريد، قبل مباراة الليلة، المركز الرابع والعشرين في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط فقط من 5 جولات، فيما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

ومن المحتل أن يلعب ريال مدريد أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال يوم 18 من ديسمبر الجاري، في حال فوز الأهلي في مباراة كأس التحدي أمام بطل الأمريكتين يوم 14 من الشهر ذاته.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك