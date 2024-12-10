غادر الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، مباراة الفريق أمام مستضيفه أتالانتا، بعدما تعرض لإصابة عضلية خلال الشوط الأول من المباراة.

سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض كيليان مبابي لإصابة عضلية على مستوى العضلة الضامة، في الدقيقة 35 من عمر المباراة، ليفضل الجهاز الفني، بقيادة كارلو أنشيلوتي، تبديله خوفًا من تفاقم الإصابة.

ويحتل ريال مدريد، قبل مباراة الليلة، المركز الرابع والعشرين في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط فقط من 5 جولات، فيما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

ومن المحتل أن يلعب ريال مدريد أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال يوم 18 من ديسمبر الجاري، في حال فوز الأهلي في مباراة كأس التحدي أمام بطل الأمريكتين يوم 14 من الشهر ذاته.