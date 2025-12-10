وفد دبلوماسي كندي يتفقد مخازن المساعدات اللوجستية في العريش بشمال سيناء

زار وفد كندي من السفارة الكندية بالقاهرة، برئاسة العقيد كيلي هيويت الملحق العسكري الكندي، مخازن المساعدات اللوجستية بمدينة العريش، بمرافقة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وخلال الزيارة، استعرض المحافظ الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في تسهيل استلام المساعدات الدولية المقدمة إلى قطاع غزة عبر المسارات البرية والبحرية والجوية، قبل نقلها إلى فرق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء التي تتولى فحصها، واستكمال الإجراءات المستندية وعمليات التكويد، ثم نقلها إلى معبر رفح البري.

وأشار المحافظ، إلى أن زيارة الوفد الكندي تأتي في إطار مناقشة الإجراءات العملية لاتفاق السلام الذي جرى التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الإنساني وتنسيق الجهود الدولية في تقديم المساعدات.

وضم الوفد الكندي الملحق العسكري وعددا من الدبلوماسيين والسياسيين الكنديين الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية المبذولة في دعم الملف الإنساني الخاص بقطاع غزة.

وكان الوفد قد تفقد أمس الثلاثاء، مستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج، والاستماع إلى ظروف إصابتهم وبرامج الرعاية المقدمة لهم.