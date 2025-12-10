شهدت اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة المنيا بالدائرة الأولى، ومقرها بندر ومركز المنيا والمنيا الجديدة، إقبالا متوسطا في عدد من اللجان خلال اليوم الأول من انطلاق جولة الإعادة، والتي يتنافس فيها 37 مرشحا، بينهم 4 ممثلين لأحزاب، على 3 مقاعد، فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 712246 ناخبا.

وتشهد الدائرة منافسة قوية بين مرشحي أحزاب مستقبل وطن، حماة وطن، الجبهة الوطنية، والحرية، إلى جانب المستقلين الذين كانوا قد تقدموا بطعون أمام المحكمة الإدارية، ما أسهم في إعادة الانتخابات بالدائرة ضمن 5 دوائر تقرر إعادتها بمحافظة المنيا من بين 6 دوائر.

ومنذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، شهدت لجان مركز ومدينة المنيا توافدا ملحوظا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء تنظيمية متميزة، وجهود مكثفة من الجهات المعنية لضبط محيط اللجان وتسهيل حركة الناخبين.

وسجّلت اللجنتان 24 و25 في قرية ريدة حضورا لافتا لأنصار المرشحين حسن عبدالغفار وحسن العمدة، وهما من أبناء القرية، ما أدى إلى تزايد الإقبال منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان.

كما شهدت لجان قرية طوخ الخيل تواجدا ملحوظا نظرا لوجود مرشحين من أبناء القرية، هما سيد أبو بريدعة (صاحب الطعن الذي أعاد الانتخابات من جديد) وعمرو طه (حزب حماة وطن).

من جانبه، أعلن الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب داخل نطاق المركز والمدينة.

وأكد رئيس المدينة، أن الغرفة تعمل بنظام الربط المباشر مع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة فتح اللجان في مواعيدها والتأكد من تيسير حركة دخول وخروج الناخبين، مع التدخل الفوري لحل أي معوقات.

وأشار إلى أن غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء عملية التصويت، تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، برفع درجة الجاهزية وتوفير الدعم اللوجستي، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركة الجميع بسهولة ويسر.

وأشاد بما يبذله العاملون في الوحدات المحلية ولجان المتابعة الميدانية من جهود، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير في أجواء هادئة ومنظمة تعكس وعي مواطني المنيا وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.