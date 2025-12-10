- مرشح: المشاركة الشعبية الواسعة الرد الأقوى لمواجهة المال السياسي

شهدت لجان الدائرة السابعة بمحافظة الجيزة، التي تضم قسمي الطالبية والعمرانية، تباينًا ملحوظًا في نسب إقبال الناخبين خلال الساعات الأولى من اليوم الأول لإعادة الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد إلغائها بحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا، على خلفية طعون قُدمت بشأن مخالفات جسيمة شابت عملية التصويت.

وبحسب جولات «الشروق» داخل عدد من مقار الاقتراع، ارتفعت وتيرة الإقبال على لجنة مدرسة الشهيد هشام شتا، لا سيما من السيدات وكبار السن، فيما بدا الحضور أقل نسبيًا داخل لجنتي مدرسة أم المؤمنين الثانوية ومدرسة العمدة الابتدائية المشتركة.

وقالت إحدى الناخبات بلجنة الشهيد هشام شتا لـ«الشروق» إن حالتها الصحية حالت دون مشاركتها في الجولة السابقة التي جرى إلغاؤها، لكنها حرصت على الإدلاء بصوتها في الإعادة، مستغلة وجودها بالمنطقة لصرف العلاج من التأمين الصحي، مؤكدة أنها لم ترغب في تفويت الفرصة هذه المرة.

وفي محيط اللجان، خلت الشوارع المحيطة من مظاهر الدعاية الانتخابية المباشرة، سواء لافتات أو أعلام حزبية أو ارتداء قمصان تحمل صور أو شعارات للمرشحين.

من جانبه، قال إبراهيم العجمي، المرشح بالدائرة عن حزب العدل، إنه تابع نسب الإقبال في الساعات الأولى من التصويت، والتي تراوحت بين المتوسطة والضعيفة، مرجحًا ارتفاعها مع تقدم ساعات اليوم، إلا أن الرهان الأكبر ـ بحسب قوله ـ يظل على اليوم الثاني من التصويت، الذي يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد العجمي رصد مخالفات تتعلق بالمال السياسي وحشد الناخبين، تابعتها غرف عمليات الحزب، مشيرًا إلى أن تركيز حملته ينصب على تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة وعدم حدوث حالة فتور بعد إلغاء الجولة الماضية، باعتبار الإعادة فرصة لتجديد الحماس وتأكيد أن إرادة الناخبين وحدها هي التي تحسم النتائج.

وشدد على أن المشاركة الشعبية الواسعة تمثل الرد الأقوى في مواجهة المال السياسي، وتحد من تأثيره داخل المشهد الانتخابي.

ورصدت الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى تتعلق بوقائع شراء أصوات في عدد من شوارع دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، بعدما تابعت غرفة عمليات الهيئة مقاطع ومداولات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود نقاط حشد تستهدف التأثير على إرادة الناخبين مقابل المال.

ووجّه المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده، مع التنسيق الفوري مع الأجهزة الأمنية، حيث أكد رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة أنه جرى بالفعل إخطار مدير الأمن ورئيس البحث الجنائي للتحرك وإنهاء تلك الممارسات المخالفة.

وتشهد الدائرة منافسة محتدمة بين عدد من المرشحين الذين كانوا قد صعدوا في النتائج الملغاة، وهم محمود لملوم مرشح حزب حماة الوطن، وإبراهيم العجمي مرشح حزب العدل، والنائب الحالي محمد علي عبد الحميد الذي يخوض السباق الانتخابي مستقلاً، إلى جانب جرجس لاوندي، كما يبرز المرشح السيد زغلول.