شهدت لجان انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منذ قليل، تساقط أمطار غزيرة بمحيط اللجان، الأمر الذى أدى اصطفاف الناخبين على جانبي الطريق أمام اللجان وتحت المظلات التي وضعتها الوحدة المحلية.

من جانبه، أكد اللواء عبدالعزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة من الوحدة المحلية، بالتعاون والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لسرعة شفط مياه الأمطار وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها أمام اللجان الانتخابية بدائرة المركز.

وتُجرى الانتخابات في محافظة البحيرة في أربع دوائر انتخابية تشمل: الدائرة الرابعة (رشيد – المحمودية – الرحمانية) يتنافس فيها 18 مرشحا على مقعد واحد، أبرزهم: خالد أبو أحمد (حزب حماة الوطن)، وبلال النحال، وهشام الجاهل، ومحمد عباسي، مستقلون، فيما حسم سامح عبدالمحسن شاور (حزب مستقبل وطن) المقعد الأول عن الدائرة من الجولة الأولى، والدائرة الخامسة (حوش عيسى) لها مقعد واحد فقط يتنافس عليه 8 مرشحين، أبرزهم: محمد خليفة (حزب النور)، وممدوح جاب الله، وعصام الصافي، وعلاء قريطم، مستقلون، والدائرة السادسة (الدلنجات) لها مقعد واحد فقط يتنافس عليه 19 مرشحا مستقلون، أبرزهم: محمد الدامي، ومدحت الباظي، ومحمود الكومي، ومحمود عتمان، والدائرة التاسعة (كوم حمادة – بدر) مخصص لها مقعدين وتشهد تنافس 44 مرشحا، منهم 2 مرشحين حزبيين (عاصم مرشد - حزب مستقبل وطن)، و(أحمد كتوبة - حزب الجبهة الوطنية)، و40 مرشحا مستقلين، أبرزهم: محمد زايد، ومحمد عمار.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في البحيرة 271 مركزا تضم 300 لجنة فرعية، فيما يصل عدد الناخبين إلى مليون و515 ألفا و410 ناخبين.