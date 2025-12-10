قال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إن المحافظة تشهد عملية انتخابية مستقرة في الـ5 دوائر التي تقرر إعادتها ضمن المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، واصفًا المشهد بأنه عرس انتخابي.

وأضاف "كدواني" خلال لقاء على قناة Ten، اليوم الأربعاء، أن العملية الانتخابية تُجرى في 5 دوائر يتنافس فيها المرشحون على 13 مقعدًا، ذاكرا أن الكتلة التصويتية في المنيا تتجاوز نحو 3 ملايين ناخب.

وتابع أن المحافظة عملت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على توفير جميع التسهيلات اللازمة أمام اللجان الانتخابية، بما في ذلك الدعم اللوجستي، وتنظيم حركة الدخول والخروج، والخدمات المرورية، وكذلك توفير وسائل مواصلات لعدد من القرى التي تقع مقار لجانها بعيدًا عن الكتلة السكنية، لضمان وصول المواطنين بسهولة والإدلاء بأصواتهم دون عوائق.

وأكد أنه لم يتم تلقي أي شكاوى من اللجان، حتى لحظة تسجيل اللقاء، وأن العملية الانتخابية تسير بانضباط، داعيًا جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية، مشددًا على أن الدولة والمحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وانطلق اليوم الأربعاء، أول أيام الإعادة في انتخابات مجلس النواب للدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى، حيث تم فتح اللجان وسط تواجد أمني حذر، لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في 5 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات فيها.