حماس تصف قراراً لمجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بازدواجية المعايير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدين الهجمات التي نفذها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر يعكس "ازدواجية المعايير".

وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري ، في بيان ، إن "اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً ضد الهجمات اليمنية في البحر الأحمر يعكس ازدواجية المعايير".

وأضاف: "ينتصر القرار للاحتلال(إسرائيل) وضمان حرية وصول السفن إليه بينما يتجاهل حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ضد أهل غزة".

وكان مجلس الأمن اعتمد قرارا أمس الأربعاء، يدين الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني بما في ذلك محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب البلاد منذ أكثر من تسعة أعوام.