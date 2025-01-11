ليفربول يجهز صفقة تبادلية لخطف نجم نابولي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية سعي نادي ليفربول للتعاقد مع الجورجي كفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي الإيطالي.

اللاعب الذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق السماوي، بات محط أنظار العديد من الأندية منها باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا كوب" المعني بأخبار ليفربول فإن النادي الإنجليزي مستعد للتنازل عن لاعبه الإيطالي فيديريكو كييزا، القادم الصيف الماضي من يوفنتوس، وكذلك الأوروجواياني داروين نونيز في سبيل ضم "كفارا".

ولعب كفاراتسخيليا 19 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرى، بينما يبحث الليفر عن تنويع المحاور الهجومية التي تساعده على حسم المواقف المعقدة.

ولم يشارك كييزا سوى لدقائق معدودة مع ليفربول منذ انتقاله إليه ما يجعله صفقة محيرة بالنسبة للريدز، في حين لم يصل نونيز بعد لأفضل مستوياته مع النادي الإنجليزي رغم تقديم الإضافة على فترات.