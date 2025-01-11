انطلاق قمة المليار متابع في دبي بمشاركة 15 ألف صانع محتوى

انطلقت في مدينة دبي الإماراتية، اليوم السبت، فعاليات النسخة الثالثة من "قمة المليار متابع 2025"، التي تعد أكبر حدث يجمع صناع المحتوى في المنطقة.

وتهدف القمة إلى الوصول لأكثر من مليار شخص حول العالم، كونها تجمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ويهدف الحدث إلى استكشاف دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويشارك في القمة أكثر من 15 ألف صانع محتوى من أهم المؤثرين وصناع المحتوى العرب والعالميين، لتبادل المعارف ومشاركة التجارب والعلوم وبحث تحديات واتجاهات قطاع صناعة المعرفة والإعلام الجديد.

وتستضيف القمة أكثر من 420 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، من بينهم ما يزيد على 125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

وتجمع النسخة الثالثة من القمة منصات التواصل الاجتماعي العالمية حيث يلتقي المشاركون مع مسؤولي منصات سناب شات، وإكس، ويوتيوب، وتيك توك، ولينكد إن، وشركة ميتا فيسبوك، وإنستجرام، واتساب، لمناقشة مستقبل القطاع ودعم صناع المحتوى والمؤثرين للوصول إلى أوسع شريحة من الجمهور وتحقيق التأثير الإيجابي.

ويتبادل مسؤولو المنصات الاجتماعية والمؤثرون وصناع المحتوى، الأفكار حول "مستقبل صناعة المحتوى وكيفية بناء محتوى مؤثر وحماية الملكية الفكرية ومكافحة المعلومات المضللة، إضافة إلى كيفية استخدام أدوات التحليل، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات بناء المجتمعات الرقمية لدعم المحتوى وتقديم كل ما هو مفيد للبشرية"