 مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي يقفز بأكثر من 13% مقتفيا أثر وول ستريت - بوابة الشروق
الجمعة 31 يوليه 2026 6:01 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي يقفز بأكثر من 13% مقتفيا أثر وول ستريت


نشر في: الجمعة 31 يوليه 2026 - 5:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2026 - 5:55 ص

 قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 13%، مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت، إثر طفرة في أسهم شركات صناعة الرقائق.

 

 


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