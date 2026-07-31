زيلينسكي: روسيا أطلقت صاروخا باليستيا كوريا شماليا في الهجوم الأخير

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا كوريا شماليا لأول مرة منذ فترة طويلة خلال أحدث هجوم جوي مكثف لها، والذي أصاب منزل عائلة في رادوشني بالقرب من كريفي ريه.

وذكر زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو مساء الخميس من كييف: "ستكون هناك بالطبع المزيد من التحقيقات، وسوف يتم التحقق من كل شيء، ولكن بناء على المعلومات الحالية، إنه صاروخ باليستي كوري شمالي".

ولقي ستة أعضاء من عائلة واحدة حتفهم في رادوشني جراء الضربة، وفقا للتقارير الأولية. وكان هناك عشرة أشخاص يعيشون في المنزل الذي دمر بالكامل.

واتهم زيلينسكي موسكو بالتحالف مع "النظام المعتوه في كوريا الشمالية" للحصول على الأسلحة والجنود.

واتفقت روسيا وكوريا الشمالية على تعاون عسكري وثيق مع تقديم المساعدة المتبادلة. وتم نشر جنود من كوريا الشمالية في روسيا في عامي 2024 و2025 للمساعدة في دفع القوات الأوكرانية التي عبرت إلى منطقة كورسك بغرب روسيا والعودة بها عبر الحدود.

ووفقا للاستخبارات الأوكرانية والغربية، زودت كوريا الشمالية موسكو أيضا بصواريخ باليستية ومدافع مدفعية وراجمات صواريخ وذخيرة.

وتحذر أوكرانيا من أن بيونج يانج قد ترسل مرة أخرى آلاف الجنود لدعم روسيا.