الجزائر تنتقد موقف اليمين الفرنسي المتطرف منها

قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، اليوم السبت، إن اليمين المتطرف الفرنسي انخرط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر"مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استيائه وإحباطه ونقمه".

وأضافت الوزارة "أنه وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي... فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال، بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد".

وأوضحت الوزارة، أن الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا إلى الجزائر أتاح لهذه الفئة الفرصة لإطلاق العنان "لحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة".

وتابعت أنه "لسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة. على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا".