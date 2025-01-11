عبدالمنعم سعيد: زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي لمصر تعزز الشراكة والتعاون الإقليمي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن استضافة مصر لرئيس البرلمان الأوروبي هي زيارة مهمة في هذا التوقيت الحالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بتوقيت العاشرة»، مع الدكتور أيمن عطالله، المذاع على قناة «الشمس 2»، أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث تربط الطرفين علاقات قوية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والسياسية، كما أن هذه العلاقات تتجاوز الجوانب الاقتصادية لتشمل قضايا إقليمية كالأمن في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعد أولوية مشتركة للطرفين، خاصةً في ظل الحروب والنزاعات الدائرة.

وأوضح أن البرلمان الأوروبي يمثل الجبهة التشريعية التي تدعم الشراكات بين مصر والاتحاد الأوروبي، فله دوره في معالجة القضايا المشتركة، مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي.

وأكد سعيد، وجود أرضية مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في استنكار ورفض الجرائم الإسرائيلية، بالاضافة الجهود المشتركة لتقديم المساعدات الإنسانية للجرحى في غزة، كما أن الاتحاد الأوروبي يسعى لوضع آليات تحد من الهجرة إلى أوروبا عبر تركيا نتيجة الحروب.

وشدد سعيد، على أن إنهاء الحروب والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط يُعد الحل الأمثل لمعالجة أزمة الهجرة، مشيرًا إلى الحساسية التي تحكم موقف أوروبا تجاه إسرائيل نتيجة التاريخ المرتبط بالمحرقة ومعاداة السامية.

واختتم سعيد بالتأكيد على أن العلاقات بين مصر وأوروبا تمثل نموذجًا للتعاون الإقليمي، خاصةً في ظل التحديات الحالية التي تتطلب مزيدًا من التنسيق والشراكة.