بلدية غزة تواصل جهودها لتأمين المياه للمواطنين في ظلّ العدوان

أعلنت بلديةُ غزّة، اليوم السبت، أنها تواصل جهودها لتأمين المياه للمواطنين في ظلّ انقضاء 463 يوماً من الحرب على القطاع.

وقالت بلدية غزة، في منشور على حسابها على فيسبوك اليوم، إن طّواقمها الفنية لدائرةِ المياه تواصل توصيل المياه إلى المناطق المختلفة وخصوصاً المناطق المُكتظة وذلك ضمن الجهود اليوميّة التي تبذلها البلديةُ لتأمين المياه للمواطنين في ظلّ استمرار "العدوان" على المدينة.

وأضافت: "تأتي هذه الجهود في سياق التّحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه بسبب التدمير الجسيم لشبكات ومصادر المياه؛ والذي أدّى إلى انخفاض التّغطية الجغرافية والسكانية إلى 40% خلال العدوان".

وأوضحت البلديةُ أنّ طواقمها تسعى جاهدةً للوصول إلى المناطق التي يمكن الوصول إليها حتى يتمكّنوا من استكمال تنفيذ عمليات الصّيانة اللّازمة لخطوط المياه الرئيسية وآبار المياه؛ لضمان استمرار تدفُّق المياه بقدر الإمكان.

ودَعت البلديةُ المنظّمات الإنسانية والمجتمع الدولي إلى ضرورة التّدخل العاجل؛ لتوفير المعدات والآليات ومواد الصّيانة اللّازمة لعمليات الصيانة في قطاع المياه والصّرف الصّحي.

وأكدت المسئولية الإنسانية والأخلاقية المُلقاة على عاتقهم لإنقاذ الحياة في مدينة غزّة، مطالبة بضرورةِ توفير جميع احتياجاتها؛ لضمان استمرار الخدمات الأساسية للسّكان.