فتح: حماس تحاول حرف البوصلة عما يجري في قطاع غزة

قال ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح في الضفة الغربية، إن مواقف مصر دائمًا ما تكون داعمة ومساندة للقضية الفلسطيينية وإتمام المصالحة بين أبناء الشعب الواحد وتوحيد شقي الوطن في غزة والضفة والغربية، وبين حماس وفتح وكل الفصائل الوطنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 15 شهرًا، تخرج بعض الأصوات من حركة حماس في محاولة لحرف البوصلة عما يجري في القطاع وإعادة الكرَّة بالخلافات بين الشعب الواحد في الضفة.

وشدد على أن هذا الأمر لا يجب أن يكون مخططًا له في ظل الظروف الراهنة، موضحًا أن فتح تريد المصالحة وتسعى لتحقيقها.

ونوه بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بذل جهودًا كبيرة من أجل إتمام المصالحة، مؤكدا أن القيادة لبت كل الدعوات من أجل إتمام المصالحة سواء في مصر أو دول عربية أخرى عملت على إنهاء الانقسام.

وحمل حركة حماس مسئولية الانقسام الفلسطيني نتيجة «أفعال قامت بها»، مجدّدًا التأكيد على أن فتح تعمل كل ما بوسعها من أجل تحقيق المصالحة.