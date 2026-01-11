أعلن برنامج حساب المواطن، الذي يعني بتخفيف الأعباء عن السعوديين، اليوم الاحد، عن مساعدات نقدية بلغت ثلاث مليارات ريال خلال شهر يناير 2026 إلى أكثر من (8ر9) ملايين سعودي محتاج.

ويبلغ عدد السعوديين نحو عشرين مليون نسمة بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، ما يعني أن نحو حوالي نصف السعوديين يحصلون على مساعدات شهرية.

ويأتي ذلك في نطاق برنامج حساب المواطن الذي تم إقراره سنة 2017 بهدف تخفيف الأعباء المترتبة عن المواطنين الأقل دخلا جراء البدء في تصحيح أسعار منتجات الطاقة باتجاه الترفيع فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد أن "برنامج حساب المواطن أودع اليوم الاحد، 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والتسعين أكثر من 8ر9 ملايين مستفيد وتابع.

ونقلت "واس" عن مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، قوله أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 265 مليار ريال، منها 8ر2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالًا.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكّلين ما نسبته 87%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 4ر7 ملايين مستفيد.

وكانت المملكة قد تعهدت بحماية ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من أي ارتفاعات في أسعار الطاقة من خلال البرنامج الذي يقوم على فكرة تقديم الدعم الموجّه على شكل تعويض مالي بدل دعم السلع والمواد الأساسية بشكل عام ما يجعل جميع السكان دون استثناء وبغض النظر على قدراتهم المالية يستفيدون من الدعم رغم الاختلاف الكبير بينهم في مدى حاجتهم إليه.

وقالت السلطات إن برنامج حساب المواطن يعد من ضمن الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة وذلك في إطار "تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 واستيعاب متطلباتها."

وقد تم تحديد المستفيدين الأساسيين منه بشكل تفصيلي وهم "أسر حاملي بطاقة التنقل وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي وزوجة المواطن السعودي وكذلك الفرد المستقل وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء والأرمل أو الأرملة والمطلق أو المطلقة والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة وليس لديه تابعون أو معالون."