انطلاق جلسة نيابية مخصصة لمناقشة البيان الوزاري في لبنان

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بدأت جلسة نيابية مخصصة لمناقشة البيان الوزاري في لبنان وإعطاء الثقة للحكومة اليوم الثلاثاء، وسط احتجاجات شعبية ومواجهات بين المحتجين على حكومة حسان دياب وبين القوى الأمنية.

وحضر إلى المجلس النيابي رئيسه نبيه بري وعدد من النواب كما حضر رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء.

وكانت مواجهات اندلعت صباح اليوم، بين القوى الأمنية ومحتجين تجمعوا من كافة المناطق اللبنانية عند المداخل المؤدية إلى المجلس النيابي لمنع وصول النواب ومنع عقد جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة وإعطائها الثقة على أساسه.

ولا تزال المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية مستمرة.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني بأنه جرى نقل 18 مصابا للمستشفيات جراء المواجهات.

ودعا الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان إلى وقف أعمال الشغب.

يذكر أن المحتجين المعترضين على حكومة دياب كانوا قد وجهوا دعوات للنزول إلى الشوارع ومنع انعقاد الجلسة النيابية.