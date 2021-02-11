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تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف اليورو ليسجل 18.90 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع، كما صعد سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.58 جنيه للشراء و21.72 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.18 للبيع، وارتفع الدينار الكويتي ليسجل 51.56 جنيه للشراء و51.96 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو ليصل إلى 18.91 جنيه للشراء ونحو 19.05 جنيه للبيع، كما صعد الجنيه الإسترليني ليسجل 21.57 جنيه و21.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.09 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 48.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وارتفع سعر اليورو ليسجل 18.91 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع، كما صعد سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.57 جنيه للشراء و21.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.09 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي ليسجل 48.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.