اليابان وأمريكا تعربان عن قلقهما إزاء التعزيز العسكري الروسي قرب حدود أوكرانيا

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أعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيره الأمريكي انتوني بلينكن اليوم الجمعة عن قلقهما الشديد إزاء التعزيز العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية، حيث تؤجج تدريبات تقوم بها موسكو المخاوف من غزو محتمل، بحسب مسؤولين يابانيين.

وأضاف المسؤولون اليابانيون أن هاياشي وبلينكن اتفقا، خلال محادثات الرباعية التي تضم اليابان والولايات المتحدة وكندا وأستراليا في ملبورن، على معارضة أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في بحري الصين الجنوبي والشرقي.

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن وطوكيو لتعزيز تحالفهما الأمني لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد على الصعيدين العسكري والاقتصادي في منطقة الهادئ والهندي.

وجاءت المحادثات الثنائية بعدما اطلقت روسيا تدريبات عسكرية في بيلاروس أمس الخميس ، مما يؤجج التوترات بشأن تعزيز لقواتها على طول حدودها مع أوكرانيا.

ويتهم حلف شمال الأطلسي (ناتو)و الولايات المتحدة روسيا بحشد القوات لغزو أوكرانيا، وهو ماتنفيه موسكو.