محافظ الشرقية يهنئ مديرية الشباب والرياضة لفوز فريق نادي السكة الحديد ببطولة الدوري العام لكرة الهدف للمكفوفين

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، اليوم السبت؛ لفوز فريق نادي السكة الحديد الرياضي ببطولة الدوري العام لكرة الهدف للمكفوفين، والتي أقيمت بمدينة بور سعيد.

وأكد محافظ الشرقية، في بيان اليوم، أن الدولة تولي اهتمام كبيرا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين؛ وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنيا وفكريا وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أن الفوز بالبطولة جاء بعد تفوق فريق نادي السكة الحديد للمكفوفين رجال على فريق قويسنا بنتيجة 9 - 3، وذلك بالبطولة المجمعة على ملاعب استاد مدينة بور سعيد، والتي اتسمت بالندية والروح الرياضية العالية.