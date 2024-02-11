وثقت لقطات مصورة، جثامين شهداء أعدمهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام مجمع ناصر الطبي في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات، عددًا من الجثامين مُلقاة في الشارع، فيما منع الطواقم الطبية من الوصول إليهم.

جثامين شهداء أعدمهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام مجمع ناصر الطبي بخانيونس ومنع الطواقم الطبية من الوصول لهم pic.twitter.com/GTamzQipPf — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 11, 2024

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و176 شهيدًا و67 ألفًا و784 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدًا و173 جريحًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.