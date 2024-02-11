وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلقه العميق إزاء الهجوم الإسرائيلي المخطط له في رفح

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن "قلقه العميق" بشأن عزم إسرائيل غزو مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، بريا.

وذكرت وكالة "برس أسوشيشن" البريطانية أن مدينة رفح الواقعة على الحدود مع مصر هي إحدى المناطق الوحيدة التي لم يستهدفها بعد الهجوم البري الإسرائيلي وتوفر ملجأ لأكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 3ر2 مليون نسمة.

ووفقا لإسرائيل فإن المدينة تعتبر المعقل الأخير المتبقي لمقاتلي حركة حماس في غزة، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر من الصراع الناجم عن الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وكتب وزير الخارجية في منشور عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا،: "أشعر بقلق عميق إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري في رفح -أكثر من نصف سكان غزة لجأوا إلى المنطقة".

وتابع أن "الأولوية يجب أن تكون الوقف الفوري للقتال لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، ثم التقدم نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

يأتي ذلك بعد أن أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه سيكون هناك غزو وشيك لرفح، قائلا إنه طلب من الجيش الاستعداد لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص هناك.