الشرطة الكورية: المعلمة التي طعنت تلميذة حتى الموت ظهرت عليها ميول عدوانية قبل الحادث 

قالت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن المعلمة المتهمة بطعن تلميذة "8 أعوام" حتى الموت في مدرسة ابتدائية في مدينة دايجون بوسط البلاد، سبق أن ظهرت عليها ميول عدوانية تجاه معلمة أخرى قبل أيام من وقوع الحادث.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم، إن المعلمة وهي في الأربعينيات من العمر اعترفت بطعن الفتاة بعد العثور عليهما وهما مصابتان بطعنات في الطابق الثاني من المدرسة أمس الاثنين.

وتم الإعلان عن وفاة الفتاة في المستشفى لاحقا؛ بسبب معانتها من نزيف شديد.

وأفاد مكتب التعليم في مدينة دايجون الكبرى والشرطة، بأن المعلمة سبق أن تورطت في حادثة مع معلمة زميلة لها في المدرسة يوم الخميس الماضي.

وتبين أن المشتبه بها عادت للعمل بالمدرسة في ديسمبر الماضي، بعد أخذها إجازة بسبب مشاكل نفسية.

وقالت الشرطة، إنها طلبت من المصلحة الوطنية للطب الشرعي إجراء تشريح لجثة الطفلة للمساعدة في تحديد السبب الدقيق للوفاة.

وتعتزم الشرطة، استجواب المعلمة، التي تتماثل للشفاء حاليا في المستشفى، عما إذا كانت خططت مسبقا لارتكاب جريمتها وتحديد دوافعها.