نقابة عمالية في ألمانيا تدعو لإضراب أفراد الأمن في مطار برلين

دعت نقابة عمال فيردي إلى إضراب أفراد الأمن في مطار برلين، الاثنين المقبل، على أن يبدأ في الساعات الأولى من الصباح، ذاكرة أن من المرجح أن يتسبب الإضراب في طوابير طويلة من الركاب أو إلغاء رحلات.

وقالت نقابة العاملين بقطاع الخدمات، إنها تدعو لإضراب بسبب خلافات بخصوص التعويضات المالية التي تدفع للعاملين في نوبات العمل الليلية وعطلات نهاية الأسبوع وعطلات البنوك التي كانت تدفع لسنوات، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت النقابة في بيان "تطالب فيردي بأجر ملائم لأفراد الأمن في المطارات الذين يعملون في أوقات غير مناسبة، لم تتحسن الأجور الإضافية منذ 2006، ونخوض مفاوضات متقطعة بخصوص زيادتها منذ 2013".