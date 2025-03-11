وصول وحدات إضافية من قوة يوفور الأوروبية إلى البوسنة والهرسك

قامت قوة الحماية الأوروبية "يوفور" بنقل وحدات عسكرية إضافية إلى البوسنة والهرسك بسبب التوترات المتعلقة بالمساعي الانفصالية في الإقليم الصربي من البلاد، ووفقًا لما نشرته "يوفور" على موقعها الإلكتروني، فإن جنودًا ومركبات ومروحيات من إيطاليا ورومانيا والتشيك سيعززون قوة الحماية الأوروبية التي تضم نحو 1100 جندي.

ولم تذكر القوة في بيانها حجم التعزيزات التي أرسلتها، لكن وفقًا لمعلومات غير رسمية نشرها موقع الأخبار البوسني "كليكس.با"، فإن القوة الإضافية تتكون من 400 رجل.

كان ميلوراد دوديك، رئيس ما يعرف بـ جمهورية صربسكا (الجزء الصربي من البوسنة والهرسك) أصدر الأسبوع الماضي قوانين جديدة تهدف إلى فصل النظام القضائي للإقليم الصربي عن الإطار القضائي العام للدولة.

ووفقًا لهذه القوانين، لن يكون للمحاكم والمدعين العامين وضباط الشرطة الفيدرالية البوسنية أي سلطة قضائية داخل جمهورية صربسكا، كما يمكن مقاضاة أي أنشطة تقوم بها الهيئات القضائية الوطنية داخل الإقليم.

وبدورها، قامت المحكمة الدستورية في سراييفو على الفور بإلغاء هذه القوانين باعتبارها غير دستورية، وذلك من خلال أمر قضائي مؤقت. ومع ذلك، رفض دوديك المعروف بأنه حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الامتثال لهذا القرار. ولا يزال من غير الواضح ما هي التداعيات المحتملة لهذه الأزمة.

يُذكر أن قوة "يوفور" تم تأسيسها عام 2004 بهدف ضمان الأمن في البوسنة والإشراف على تنفيذ اتفاقية دايتون للسلام الموقعة عام 1995، والتي أنهت حرب البوسنة.